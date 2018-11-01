Туреччина та США почали спільне патрулювання на півночі Сирії

У четвер, 1 листопада, турецькі та американські військовослужбовці почали спільні патрулювання в регіоні Манбідж на півночі Сирії, заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

За словами міністра оборони Туреччини, спільне патрулювання триватиме аж до досягнення цілей, визначених дорожньою картою щодо Манбіджу, передає Анадолу.

Манбідж, близько 30 км від турецького кордону, був предметом розбіжностей між Анкарою і Вашингтоном, оскільки курдські сили, яких Туреччина вважає терористами, взяли участь у визволенні міста від бойовиків Ісламської держави в 2016 році.

З червня збройні сили Туреччини і США проводять скоординоване, але незалежне один від одного патрулювання поблизу Манбідж.