Я повинен вивчати політику і війну, щоб мої сини могли вивчати математику і філософію.
Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Туреччина та США почали спільне патрулювання на півночі Сирії

1 листопада, 2018 - 17:53
Фото: Levent Kemal via Facebook

У четвер, 1 листопада, турецькі та американські військовослужбовці почали спільні патрулювання в регіоні Манбідж на півночі Сирії, заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

За словами міністра оборони Туреччини, спільне патрулювання триватиме аж до досягнення цілей, визначених дорожньою картою щодо Манбіджу, передає Анадолу.

Манбідж, близько 30 км від турецького кордону, був предметом розбіжностей між Анкарою і Вашингтоном, оскільки курдські сили, яких Туреччина вважає терористами, взяли участь у визволенні міста від бойовиків Ісламської держави в 2016 році.

З червня збройні сили Туреччини і США проводять скоординоване, але незалежне один від одного патрулювання поблизу Манбідж.

Більше новин

МЗС назвало нові санкції РФ продовженням агресії проти України
Маск заявив, що електрокарами "Tesla" можна буде керувати зі смартфона
В Ужгороді відкрили монумент на честь загиблих на Сході закарпатських воїнів
У Вінниці з’явиться мистецький ретро міні-музей
Німеччина підтримає продовження санкцій ЄС проти Росії, - Меркель
Художній інститут Чикаго виклав онлайн свою колекцію, представлені 44 тисячі творів мистецтва

Новини партнерів

Loading...