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У Дніпрі створили вже 13 літературних муралів

1 листопада, 2018 - 19:24
Фото з Facebook «Слово на стіні»

У Дніпрі вже більше 2 років реалізується унікальний літературно-мистецько-географічний проект «Слово на стіні». І на сьогодні у місті існує вже 13 муралів з цитатами українських письменників та поетів.

Про це розповіла ініціаторка проекту, поетка та викладачка української та російської мов Анастасія Теплякова, передає rubryka.com.

«Усього в Дніпрі є 13 робіт проекту «Слово на стіні». Головна місія – поширення української літератури через нанесення цитат із творчості письменників на стіни. Тоді цитати, а то й цілі віршовані твори побачить багато людей. Вибір на користь стріт-арту – можливість розширити потенційну цільову аудиторію літератури. Наш досвід доводить, що це працює, та люди активно цікавляться і малюнками, і самими письменниками», – розповідає Анастасія.

Список адрес з арт-об’єктами у місті Дніпро:

  1. «Олександр Зайвий», Героїв 25, червень 2018 року

  2. «Сокульський», вул. Яворницького 19, липень 2018 року

  3. «Підмогильний», вул. Кониського 5, квітень 2017 року

  4. «Портрет Гончара», вул. Гаганіна, 38, 2017 рік

  5. Малюнок на висоті з текстом, вул. Гаганіна, 38, 2017 рік

  6. «Дівчина», вул. Гаганіна, 38, 2017 рік

  7. Вірш «Небо», перехрестя Телевізійної та Гагаріна, 2016 рік, відновлено у 2018 році

  8. «Сокульський», Гірничий університет (проспект Дмитра Яворницького, 19)

  9. «Корж», Гірничий університет (проспект Дмитра Яворницького, 19)

  10. «Кібець», Короленка 3.

  11. Цитата Наталки Нікуліної, Січових Стрільців 3а, культурний центр “Українське подвір’я”

  12. Цитата Олеся Гончара, Січових Стрільців 3а, культурний центр “Українське подвір’я”

  13. Цитата Михайла Чхана, всередині Національної металургійної академії

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