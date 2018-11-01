У Дніпрі створили вже 13 літературних муралів

У Дніпрі вже більше 2 років реалізується унікальний літературно-мистецько-географічний проект «Слово на стіні». І на сьогодні у місті існує вже 13 муралів з цитатами українських письменників та поетів.
Про це розповіла ініціаторка проекту, поетка та викладачка української та російської мов Анастасія Теплякова, передає rubryka.com.
«Усього в Дніпрі є 13 робіт проекту «Слово на стіні». Головна місія – поширення української літератури через нанесення цитат із творчості письменників на стіни. Тоді цитати, а то й цілі віршовані твори побачить багато людей. Вибір на користь стріт-арту – можливість розширити потенційну цільову аудиторію літератури. Наш досвід доводить, що це працює, та люди активно цікавляться і малюнками, і самими письменниками», – розповідає Анастасія.
Список адрес з арт-об’єктами у місті Дніпро:
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«Олександр Зайвий», Героїв 25, червень 2018 року
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«Сокульський», вул. Яворницького 19, липень 2018 року
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«Підмогильний», вул. Кониського 5, квітень 2017 року
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«Портрет Гончара», вул. Гаганіна, 38, 2017 рік
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Малюнок на висоті з текстом, вул. Гаганіна, 38, 2017 рік
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«Дівчина», вул. Гаганіна, 38, 2017 рік
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Вірш «Небо», перехрестя Телевізійної та Гагаріна, 2016 рік, відновлено у 2018 році
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«Сокульський», Гірничий університет (проспект Дмитра Яворницького, 19)
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«Корж», Гірничий університет (проспект Дмитра Яворницького, 19)
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«Кібець», Короленка 3.
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Цитата Наталки Нікуліної, Січових Стрільців 3а, культурний центр “Українське подвір’я”
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Цитата Олеся Гончара, Січових Стрільців 3а, культурний центр “Українське подвір’я”
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Цитата Михайла Чхана, всередині Національної металургійної академії