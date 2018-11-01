У Дніпрі створили вже 13 літературних муралів

У Дніпрі вже більше 2 років реалізується унікальний літературно-мистецько-географічний проект «Слово на стіні». І на сьогодні у місті існує вже 13 муралів з цитатами українських письменників та поетів.

Про це розповіла ініціаторка проекту, поетка та викладачка української та російської мов Анастасія Теплякова, передає rubryka.com.

«Усього в Дніпрі є 13 робіт проекту «Слово на стіні». Головна місія – поширення української літератури через нанесення цитат із творчості письменників на стіни. Тоді цитати, а то й цілі віршовані твори побачить багато людей. Вибір на користь стріт-арту – можливість розширити потенційну цільову аудиторію літератури. Наш досвід доводить, що це працює, та люди активно цікавляться і малюнками, і самими письменниками», – розповідає Анастасія.

Список адрес з арт-об’єктами у місті Дніпро: