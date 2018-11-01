У Вінниці з’явиться мистецький ретро міні-музей

Відділ мистецтв Вінницької обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва оголосив акцію «Я заново народжуся», яка передбачає збір ретроречей, що так чи інакше пов’язані з мистецтвом: музикою, театром, кіно, живописом. Збирати експонати планують до кінця поточного року, а вже у наступному, 2019-му, - презентувати їх відвідувачам у форматі міні-музею. Розмістять його у виставковій залі відділу. Ретроекспозиція, як каже завідувачка відділу мистецтв бібліотеки Тімірязєва Неля Войтюк, покликана розширити спектр послуг закладу і збільшити кількість відвідувачів.

«Якщо у вас є не потрібний музичний інструмент, радіола чи патефон, чорнильниці чи пензлі, можливо, старий телевізор у дерев’яному корпусі і ви хочете, щоб його побачили якомога більше людей, тоді просимо вас долучитися до створення мистецького ретро міні-музею, який ми плануємо вже у першому кварталі наступного року відкрити у своєму відділі, – закликає Неля Войтюк. – Мета нашої мистецької ініціативи в тому, щоб показати вінничанам та гостям міста, зокрема молоді, ті речі, які вони, можливо, не бачили, не знали або не пам’ятають. На сьогоднішній день у нас вже є діапроектор, діафільми, грамплатівки, є гнучкі платівки, які свого часу вклеювалися у журнал «Кругозір», що не виходить зараз. Є музичні інструменти старого випуску, а також раритетні баян і німецьке піаніно з прекрасним звучанням».

Ретро міні-музей буде постійно діючим. Кожен експонат матиме інформаційну довідку про історію свого походження та коротку характеристику.

Відвідувати експозицію зможуть усі охочі. Вхід вільний. А при груповому відвідуванні бібліотекарі обіцяють забезпечити екскурсійний супровід, причому орієнтований на різні вікові групи.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора