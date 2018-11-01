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Україна перекрила небо біля окупованого Криму до 4 листопада

1 листопада, 2018 - 12:04
ФОТО ЄВГЕНА МАЛОЛЄТКИ

Україна перекрила частину повітряного простору на захід від анексованого Криму через ракетні стрільби з 1 до 4 листопада.

Про це повідомляє Український мілітарний портал:

"У Чорному морі Україна перекриває повітряний район площею 100 км на 450 км на захід від окупованого Криму. Інформування було здійснено через систему NOTAM відповідно до чого у вказаному районі буде перекрито рух повітряних суден".

Рух перекрито на 4 доби. 

Які саме пуски будуть здійснюватися – наразі не відомо.

Джерело: День

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