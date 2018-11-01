Україна перекрила небо біля окупованого Криму до 4 листопада

Україна перекрила частину повітряного простору на захід від анексованого Криму через ракетні стрільби з 1 до 4 листопада.

Про це повідомляє Український мілітарний портал:

"У Чорному морі Україна перекриває повітряний район площею 100 км на 450 км на захід від окупованого Криму. Інформування було здійснено через систему NOTAM відповідно до чого у вказаному районі буде перекрито рух повітряних суден".

Рух перекрито на 4 доби.

Які саме пуски будуть здійснюватися – наразі не відомо.