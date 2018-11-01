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Україна візьме участь у командно-штабній фазі навчань "Trident Juncture-18"

1 листопада, 2018 - 12:47
Фото Reuters

Україна не є членом НАТО, тож українські офіцери братимуть участь у командно-штабній фазі навчань "Trident Juncture-18" як представники країни-партнера.

Про це у середу 31 жовтня заявив командувач ВМС США в Європі та у Африці адмірал Джеймс Фогго під час телефонної прес-конференці, яка проводилася «під запис» і розшифровку якої Укрінформ отримав від Медіахабу США—Європа у Брюсселі.

«Ми маємо намір перейти від навчань у полі до фази навчань на командному пункті у Неаполі. Ці командні навчання підготують нас до кваліфікації Сил реагування НАТО у 2019 році. Тож ми маємо розгорнутий штаб і всі залучені компоненти для цих навчань, які триватимуть 10 днів. Україна є частиною цих навчань, в яких братимуть участь штабні офіцери. Вони зроблять свій внесок і матимуть можливість все бачити і вчитися з нами», — наголосив адмірал Фогго, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції.

Як повідомлялося, у Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада тривають найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО "Trident Juncture-2018".

У масштабних навчаннях беруть участь війська 29 країн-членів Альянсу, а також представники Швеції, Фінляндії, України, Грузії та Йорданії. Всього у повітрі, на суші й на морі буде задіяно близько 50 тисяч особового складу. До Trident Juncture залучили 65 кораблів, 250 військових літаків та близько 10 тисяч одиниць техніки.

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