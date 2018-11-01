Україна збирає свідчення капітанів зупинених на Азові суден для позовів проти РФ, — Тука

Україна збирає доказову базу і документує кожний випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі для використання цих свідчень в міжнародних судах. Про це Громадському повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

«Що стосується того, яким чином збирається доказова база: абсолютно все документується, кожний випадок, більш того, збираються свідчення і судновласників, і капітанів тих суден, які затримуються Російською Федерацією. Весь цей матеріал збирається, і він буде підґрунтям для подальшого позову (проти РФ — ред.) з боку Міністерства закордонних справ до міжнародних судових інстанцій», — розповів він.

Тука наголосив, що зупинки Росією суден на Азові є незаконними, бо, згідно з міжнародним морським правом, зупиняти цивільні судна можна в чотирьох випадках: работоргівля, піратство, незаконне ведення ефірного мовлення та зміна прапору.

«Ніяких законних підстав для здійснення таких дій з боку Росії не існує a priori», — підкреслив він.

Наприкінці липня Росія збільшила свою активність у Азовському морі та почала затримувати іноземні судна при проході Керченської протоки.