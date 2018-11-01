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Українки вийшли у фінал престижного тенісного турніру в Китаї

1 листопада, 2018 - 20:27
Фото EPA/UPG

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок пробились у фінал малого Підсумкового турніру WTA Elite Trophy в китайському Чжухаї в парному розряді.

Про це передає НВ.

У матчі другого туру групового етапу українки обіграли японський дует Макото Ніномія / Мію Като з рахунком 6:4, 1:6, 10:7.

Таким чином, сестри Кіченок виграли обидва матчі у своїй групі і пробилися у вирішальний матч.

Суперниці українок визначаться після матчів другого і третього турів в паралельній групі, де шансів на фінал ще не втратив жоден з трьох дуетів.

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