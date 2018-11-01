"Укрпошта" назвала умови безкоштовної доставки пенсій

Компанія Укрпошта зможе скоротити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля за п'ять років, якщо отримає дозвіл займатися наданням фінансових послуг.

Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на прес-конференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще одним можливим вирішенням питання компенсації може стати прийняття Верховною Радою законопроекту №6601, що дозволяє Укрпошті зайнятися наданням фінансових послуг. У цьому випадку ми готові скоротити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля за п'ять років", - сказав Смілянський.

Він також нагадав, що часу на вирішення цього питання залишається місяць - до 1 грудня, оскільки навіть якщо нові тарифи будуть затверджені, Укрпошті необхідно буде підписати договір з Пенсійним фондом, підготувати логістичну мережу.

За його словами, нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав новий пакет документів щодо тарифів.

"Моє відчуття - після уваги керівництва країни до цього питання рішення рухається. Усі зацікавлені в тому, щоб люди отримували пенсії. Усі розуміють, що, окрім "Укрпошти", дешевше їх ніхто не доставить", - підкреслив Смілянський.

Він також зазначив, що раніше вже була спроба передачі функції доставки пенсій приватним компаніям, проте в результаті цього експерименту близько 30% пенсій просто "не доїхало" до одержувачів.

"Іноді просто треба загострити ситуацію, щоб вона вирішилася", - констатував гендиректор Укрпошти.

Крім того, зазначив Смілянський, в разі позитивного вирішення питання і з урахуванням істотного скорочення банківських мереж, цілком можливо, що пенсіонерів, які отримуватимуть пенсії через Укрпошту, в підсумку стане більше.