В Україні почали купувати більше квартир, - Мінюст

У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали 180,3 тис. угод з нерухомістю, що на 10% більше, ніж в липні-вересні минулого року.

Про це свідчать дані щоквартального звіту Міністерства юстиції про кількість угод з нерухомим майном, пише liga.net.

З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14,2 тис. договорів з нерухомістю, приватні - 166,9 тис. Більшу частину угод складають договори купівлі-продажу квартир.

За аналогічний період минулого року нотаріуси оформили 163,9 тис. договорів, на підставі яких приватні уклали 14,4 тис. угод і державні - 149,5 тис. договорів.