В Ужгороді відкрили монумент на честь загиблих на Сході закарпатських воїнів

Його розмістили на Пагорбі слави в обласному центрі Закарпаття. Сьогодні його урочисто відкрили та освятили представники різних конфесій.

Таку дату обрали не випадково, за традицією, 1 листопада на Закарпатті вшановують пам'ять рідних та близьких, які відійшли у вічність. Цього дня люди несуть квіти на цвинтарі, запалюють свічки пам’яті, згадують і моляться за тих, кого вже немає поряд.

Участь у відкритті монументу взяли військовослужбовці, родини Героїв, представники влади, духовенство різних конфесії, волонтери та чимало закарпатців. Опісля відкриття до могил загиблих на Сході закарпатців понесли квіти та запалили лампадки.

«Скульптор Василь Олашин розповів про символізм, закладений у монументі. Зокрема, за основу стилізовано три ялинки в образ міцної карпатської скелі. Нанесено 6 рельєфів, де показано теми народження, шкільного періоду, студентства, проводів воїна в армію, а центральний рельєф – воїни, волонтери, діти. Зображено також дівчинку з ведмедиком – символом Карпат. Автор вписав у композицію і герби Закарпаття та України. Жінка-мати у закарпатському одязі ніби каже: скільки б на нас не нападали, ми будемо народжувати захисників України», – інформує прес-служба Ужгородської міської ради.

Також митець подякував усім, хто долучився до зведення меморіалу, це люди з різних куточків України, зокрема граніт різали в Житомирі, бронзу відливали в Києві.

Кошти на монумент виділили з обласного бюджету, а облаштування площі, стилістичне рішення щодо якої спільно зі скульптором розробив архітектор Федір Осташ, профінансувала міська рада Ужгорода.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород, фото авторки