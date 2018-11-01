Від сьогодні у Києві водіям не можна їздити зі швидкістю 80 км/год на 17 вулицях

У Києві, починаючи від сьогодні, 1 листопада, водіям не можна їздити зі швидкістю 80 км/год на 17 вулицях. Відповідний дозвіл діяв у теплий сезон з 1 квітня до 1 листопада.
Нагадаємо, раніше водіям було дозволено збільшувати швидкість руху на таких ділянках:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до кордону Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" - за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).
Як повідомлялося, Київрада дозволила швидкість руху до 80 км/год у період з 1 квітня до 1 листопада. Зазначимо, що нині обмеження швидкості в містах становить 50 км/год.