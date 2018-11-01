Відеоролик сухопутних військ ЗСУ визнали одним з кращих у світі

Український відеоролик посів друге місце у списку найкращих військових вербувальних відео. Всього до рейтингу увійшло сім роликів. Відповідний рейтинг склало видання The Business Insider, передає Прямий.

В українському відео розповідається історія піхотинця через образ звичайної лопати.

"Навряд чи якесь військове спорядження має більше значення для солдатів у всьому світі, ніж лопата, або шанцевий інструмент. Відео з України - це шедевр з точки зору кіновиробництва і оповіді. Це відео неперевершене", - пише видання, додаючи, що було не так просто помістити його на друге місце.

Відзначається, що перше місце посів відеоролик Збройних сил Швеції. Воно було визнане найкращим через вміст гумору. Ролик спочатку висміює всі можливі кліше, які часто фігурують у подібних відео.

На третьому місці опинився ролик Збройних сил Нідерландів, у якому говориться, що армії країни не потрібні дурники, які думають, що військова служба - це весело.

Відео про ПДВ Росії опинилося на четвертому місці через наспівуваність пісні, яку співають нібито російські військові. Але ролик триває три хвилини, і навряд чи він офіційний. Також до рейтингу увійшли вербувальні матеріали Ірландії, Великої Британії та Південної Кореї.