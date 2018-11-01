Вінницька художниця презентувала серію картин із зображенням старовинних дверей (фото)

П’ятнадцять живописних робіт із зображенням стародавніх і колоритних дверей Вінниці, Києва, Одеси та Львова представила молода вінницька художниця Маринка Карпенко. Оригінальна виставка із філософською назвою «Кожен зайде у свої…» розгорнулася у культурному центрі «Галерея ХХІ». Свою персональну виставку Марина називає своєрідним підсумком проекту «Вулицями України». Близько року, подорожуючи українськими містами, вона фотографувала цікаві елементи декору, стародавні вікна та двері. Тепер вирішила відтворити частину фотоархіву у живописі і презентувати громадськості.

«На виставці представлені лише одні вінницькі двері і балкон над ними, всі решта «іногородні», – з усмішкою каже Марина. – Чому саме двері? У них я бачу таємний зміст, філософію і вважаю, що на полотнах кожен відкриє для себе глибину емоції, знайде нові смисли. Виставка має на меті донести до людей, що в нашій країні немає меж для споглядань. Якщо ти хочеш дивитися, відкривай широко очі, йди і роби це, поки є на що дивитися і чим зачаровуватися. Україна має багату архітектурну спадщину, але вона не помічена, не оцінена належним чином. Її треба оберігати, любити, підтримувати і гордитися тим, що ми маємо. Пам’ятки архітектури, об’єкти, елементи декору, вікна і двері викликають у мене захоплення. Можливо, тому, що я архітектор за фахом, а радше через те, що повз них не можна просто пройти і не помітити».

Це друга персональна виставка Марина. Перша відбувалася ще в юнацьких роках, коли вона навчалася у художній школі. Але продовження, як обіцяє художниця, не забариться. Зараз вона працює над серією робіт із зображенням вікон і віконних рам. Обіцяє, що наступна виставка буде більш магічною і повною нових викликів для осмислення. А поки запрошує «кожного зайти у свої» та відвідати вже презентовану експозицію. Діятиме вона до 17 листопада.

Для довідки: Марина Карпенко народилася у Вінниці. Закінчила Вінницьку дитячу художню школу. Призерка Вінницького текстильного бієнале у 2008 році. Неодноразова учасниця міських мистецьких заходів. У 2008–2014 роках навчалась у Національному Авіаційному університеті, де здобула фах архітектора. Під час навчання працювала в рамках проекту «Київ самобутній». Працювала у Науково-дослідному проектному інституті містобудування, займалась проектуванням та реконструкцією садів і парків історичного значення. Учасниця та призерка міжнародного архітектурного конкурсу CANactions, у командному складі розробляла проект рекреаційної зони та відродження русла ріки Либідь. Повернувшись у рідне місто, більше часу почала приділяти творчості.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора