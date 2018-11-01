ЄБРР поліпшив прогноз зростання економіки України

У Європейському банку реконструкції і розвитку оновили прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року до 3,5%.

Про це повідомляється в звіті "Регіональні економічні перспективи" на сайті ЄБРР.

"Банк прогнозує зростання української економіки на 3,5% в 2018 році і 3% в 2019 році, в порівнянні з 2,5% в 2017 році", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прийняття і впровадження нової угоди stand-by з МВФ допоможе вирішити потреби в короткостроковій перспективі в зовнішньому фінансуванні України і підтримувати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу в 2019 році.

У звіті також відзначається, що швидкий темп зростання реальної заробітної плати і грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів 2018 року, хоча і повільніше, ніж в той же період в минулому році.

Загальна інфляція протягом перших дев'яти місяців 2018 року становила 11,4% в порівнянні з попереднім роком, що набагато вище середньострокового цільового рівня в 5% плюс-мінус один процентний пункт. Разом з цим, в період з червня по вересень цей показник знижувався до рівня менше 10%.

З метою стримування інфляції Національний банк України підвищував облікову ставку чотири рази - з 14,5% в січні 2017 року до 18% у вересні 2018 року, нагадали в ЄБРР.