ЄС і Британія досягли згоди щодо фінансових послуг після Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей домовилася з Брюсселем про угоду, яка надасть британським компаніям фінансових послуг постійний доступ до європейських ринків після Brexit. Про це повідомляє The Times із посиланням на урядові джерела, передає ЄП.

За угодою про надання послуг ЄС гарантує британським компаніям доступ до європейських ринків, доки британське фінансове регулювання залишатиметься сумісним з європейським.

Важливо, що жодна сторона не може односторонньо відмовити в доступі на ринок без розгляду незалежного арбітражу та надання повідомлення про відмову у період значно довший, ніж поточні 30 днів.

Тереза Мей минулого тижня коротко повідомила уряду про прогрес, досягнутий на переговорах про майбутні відносини. Одне із джерел зауважило, що ця угода "більше схожу на угоду, яку ЄС має із Канадою, ніж на "Чекерс-пропозиції" (план британського уряду, - ред.)".

Співрозмовник також зазначив, що ключові аспекти, такі як британський доступ до єдиного ринку товарів, ще не вирішені.

Також повідомляється, що Тереза Мей вчора ввечері провела в Лондоні зустріч із понад 130 бізнес-лідерами і закликала їх лобіювати підтримку урядової угоди щодо Brexit серед депутатів британського парламенту.

Нагадаємо, Лондон розраховує, що угода з ЄС про вихід Великої Британії буде затверджена до 21 листопада.