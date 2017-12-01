Білий дім відмежувався від зізнань Флінна щодо контактів з РФ

Визнання колишнім радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном дачі неправдивих свідчень ФБР не стосується нікого, крім нього самого.

Про це заявив адвокат Білого дому Тай Кобб, повідомляє ЄП з посиланням на The Hill.

У Білому домі наголосили, що Флінна було звільнено через неправдиві заяви, що він працював в адміністрації Трампа недовго і що він був колишнім працівником адміністрації попереднього президента.

"Його неправдиві свідчення дзеркально відображають неправдиві свідчення, зроблені ним співробітникам Білого дому, ті, що призвели до його звільнення у лютому цього року. Ніщо у визнанні ним вини чи у висунутих проти нього звинуваченнях не стосується нікого, крім нього самого" - заявив Кобб.

Таким чином Білий дім вирішив відмежуватися від Флінна, називаючи його "колишнім радником Білого дому з нацбезпеки протягом 25 днів" і "колишнім працівником адміністрації Обами".

Нагадаємо, що Флінн зізнався у брехні ФБР і готовий свідчити проти Трампа.