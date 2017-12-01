Бійці АТО покращили свої позиції на Донеччині

Підрозділи української армії на Донецькому напрямку покращили своє тактичне положення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що українські військовослужбовці суворо дотримуються Мінських угод. Відповідно до цих домовленостей,бійці можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених угодами.

"Окремі підрозділи Збройних Сил України на Донецькому напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, бійці 95 десантно-штурмової бригади Збройних Сил України взяли під контроль населений пункт Верхнєторецьке.