Брат Кім Чен Ина мав у сумці універсальний антидот у день вбивства, - суд Малайзії

У Кім Чен Нама, убитого зведеного брата лідера Північної Кореї, в той день, коли він був отруєний, була дюжина флаконів протиотрути від смертельного газу VX. Таку заяву зробив малайзійський суд, повідомляє Reuters.

Дві жінки, індонезійка Сіті Айсья і в'єтнамка Доан Тхі Хуонг, яких звинувачують у змові вбити Кім Чен Нама, використали заборонену хімічну зброю - газ VX. Інцидент стався в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур 13 лютого цього року.

В інформації, наданій ЗМІ малайзійським судом, йдеться, що у флаконах, що знайшли в сумці брата північнокорейського лідера, містився атропін, який є протиотрутою проти низки токсичних речовин, серед яких і фосфорорганічна бойова отруйна речовина - газ VX.