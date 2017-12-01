Флінн зізнався у брехні ФБР і готовий свідчити проти Трампа

1 грудня, 2017 - 20:49
Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і заявив про готовність свідчити проти президента США.
Про це повідомляє ABC News.
Нагадаємо, що спецпрокурор США висунув Флінну офіційні звинувачення через втручання РФ у вибори.
"Спеціальний прокурор Роберт Мюллер звинуватив колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна у "навмисному та свідомому" оголошенні "фальшивих, фіктивних та шахрайських заяв" перед ФБР відносно його розмов з послом Росії", - зазначається в повідомленні.
Флінн повинен з'явитися в суді в першій половині п'ятниці, повідомив судовий спікер. Білий дім поки утримується від коментарів.
Джерело: День