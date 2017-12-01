Генерал США протестував українську зброю

Делегація Національної гвардії штату Каліфорнія на чолі з генерал-майором США Девідом Болдвіном відвідала 169 навчальний центр Сухопутних військ ЗС України "Десна".

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Американській делегації продемонстрували як відбувається практичне водіння бойових машин на танкодромі, тренування дій відділення в обороні та наступі, подолання психологічної смуги перешкод, інженерна підготовка, виконання навчальних стрільб зі стрілецької зброї, протиповітряних засобів оборони, озброєння танків тощо", - зазначається у повідомленні.

Генерал-майор Девід Болдвін особисто сів за важелі українського танку та зробив коло навчальним маршрутом, а також поцілив мішень із зенітної установки.

"Я був дуже вражений якістю навчання, які тут проходять. Хочу відзначити роботу ваших сержантів-інструкторів. Вони дуже досвідчені та вміло передають курсантам досвід отриманий в районі АТО", - заявив він.

В ході візиту до "Десни" американських військових найбільше цікавив досвід АТО, та як він впроваджується в навчальний процес.