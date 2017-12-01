Інтерес у вбивстві мера Кременчука Бабаєва міг мати депутат від "Батьківщини", - ЗМІ

Слідство у справі вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва кілька років наполегливо ігнорувало загадкову історію з тридцятьма мільйонами боргу Євгена Холода перед убитим, що є серйозним мотивом для злочину. Але у жовтні 2017-го адвокату Івану Макару вдалося домогтися відкриття кримінального провадження і щодо депутата Полтавської облради Холода. У вересні Макар написав заяву в Генеральну прокуратуру України, в якій вказав, що між Холодом і Бабаєвим існував конфлікт через борг в 30 млн грн, які родич Холода не став повертати. У ГПУ відповіли, що відповідне провадження було зареєстровано і направлено в прокуратуру Полтавської області. Про це повідомив журналіст-розслідувач Денис Казанський на сайті «Четверта влада».

«У липні 2014 року в Україні сталося чергове гучне вбивство - невідомими був застрелений мер міста Кременчука Олег Бабаєв. Через пару місяців після інциденту, у вересні 2014 року, міністр Арсен Аваков заявив, що замовник вбивства знайдений і заарештований. Як виявилося, це був власник кременчуцького телеканалу «Візит» Олександр Мельник. З тих пір пройшло три роки. Весь цей час Мельник сидить в СІЗО, але суд так і не виніс йому ніякого вироку. Фактично повторюється історія з Нелею Штепою - достатніх доказів вини обвинувачуваних зібрати так і не вдалося, процес затягнувся, і не зрозуміло, чим взагалі закінчиться», - повідомляє журналіст.

За словами Дениса Казанського, варто врахувати, що не тільки Мельнику могла бути вигідна смерть Бабаєва, хоча довгий час цьому немовби навмисно не приділялося уваги. В ході розгляду з'ясувалося, що дочка Бабаєва зайняла 30 млн грн братові заступника голови Полтавської облради Євгена Холода (за тодішнім курсом - майже 4 млн доларів). «Родичів представники влади використовували лише для прикриття своїх відносин, як це часто буває в Україні», - зауважив журналіст. Відомо, що той повинен був повернути гроші до 10 липня 2014 року, проте не зміг цього зробити. За дивним збігом обставин в кінці того ж місяця і був убитий мер Кременчука. Після цього дочка Бабаєва намагалася повернути борг через суд і судилася з родичем Євгена Холода. У серпні 2016 року суд прийняв рішення на її користь.

Холод був партнером Бабаєва по бізнесу, в суді кілька свідків повідомили, що незадовго до вбивства у Бабаєва був конфлікт з Євгеном Холодом. Причиною конфлікту були, швидше за все, питання спільного бізнесу, але до Холода у слідства питань тривалий час не виникало. Лише місяць тому, через більше ніж 3 роки після вбивства, прокуратура зацікавилася і Холодом теж. Чим довше триває судовий процес, тим більш заплутаною виглядає історія з вбивством кременчуцького мера. Кінця справі поки не видно, вважає Денис Казанський.

Євген Холод є чинним депутатом Полтавської обласної ради сьомого скликання від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».