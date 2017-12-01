Лисенко став речником ГПУ

Спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко переходить на посаду речника у прес-службу Генеральної прокуратури.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Нещодавно Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував мені перейти на Другий, внутрішній і не менш важливий фронт — відстоювати Закон і Справедливість у боротьбі зі злочинністю, корупцією та іншими проявами беззаконня у якості речника Генпрокуратури. Я погодився, а відтак повідомляю про завершення кількарічного шляху в статусі речника з питань АТО”, — повідомив він.

Полковник Андрій Лисенко працював у прес-центрі штабу АТО, а потім Міністерство оборони з 2014 року.