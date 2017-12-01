Екс-політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт домовився про звільнення під заставу на суму 11,65 мільйонів доларів.Про це повідомив адвокат Манафорта Кевін Даунінг, передає Reuters.

Якщо інформація підтвердиться, то з Манафорта знімуть електронний браслет і звільнять з-під домашнього арешту, передає Новое время.

Нагадаємо, 30 жовтня американська влада висувала Манафорту обвинувачення відразу за 12 статтями. Зокрема, серед них фігурує "змова проти інтересів держави". Частина звинувачень грунтується на його співпраці з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Пізніше щодо Манафорта та його соратника Ріка Гейтса суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі обвинувачення правоохоронних органів проти Манафорта не мають жодного стосунку до періоду роботи останнього на чолі штабу республіканців.

Згідно з наявною інформацією, Манафорт протягом останніх десяти років отримав від наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски близько $60 млн. Це співробітництво почалося в 2007 році, коли вони представляли російські інтереси в Грузії.

Крім того, з 2012 по 2014 рік Манафорт був консультантом Партії регіонів екс-президента України Віктора Януковича, за що, за даними ЗМІ, він отримував тіньові виплати.