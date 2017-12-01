Меркель і Шульц провели переговори про велику коаліцію

Після заклику президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, канцлер Ангела Меркель та лідер соціал-демократів Мартін Шульц розпочали переговори про створення “великої коаліції”. Переговори почались ввечері в четвер, 30 листопада, сам президент залишив свій офіс у розпорядженні гостей, пише Deutsche Welle.

Лідери партій з'ясовували, чи готові вони почати переговори щодо формування наступного уряду Німеччини. Нагадаємо, попередні консультації щодо створення коаліції "Ямайка" тривали понад місяць і завершились 19 листопада після того, як лідер ВДП Крістіан Лінднер оголосив про вихід своєї партії з перемовин. Після цього Анґела Меркель підтвердила своє прагнення сформувати уряд більшості разом із Соціал-демократичною партією Німеччини.

Раніше повідомлялось, що президент ФРН зустрічався з лідерами німецьких партій "Союз 90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП), щоб переконати їх повернутись за стіл переговорів щодо створення "Ямайки"- коаліції з блоком Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС). Згодом він провів також зустріч з головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартіном Шульцом.