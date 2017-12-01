Мінгареллі пропонує надати автономність антикорупційним органам в Україні

Глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі підкреслив необхідність надати автономність антикорупційним органам в Україні.

Про це він сказав, виступаючи на Форумі "Громадська асамблея: SMARTреформи", передає УНН.

"В цьому секторі органи влади уже створили нову антикорупційну установу, і Президенту і уряду за Національного Антикорупційного бюро, Національної агенції запобігання корупції, спеціальну антикорупційну прокуратуру – органи влади молодці, що зробили це, але тепер, будь ласка, дайте цим установам автономність і ресурси, необхідні для виконання своїх завдань – інакше в них немає користі, і ми спільно мусимо добитися того, щоб НАБУ зберегло свою автономію і щоб на них "не наїжджали" представники інших органів", - наголосив він.

На думку Мінгареллі, НАЗК має бути забезпечено належними інструментами для перевірки е-декларацій.

"Ми маємо також впевнитись, що НАЗК отримало всі необхідні інструменти для перевірки тих 1.5 млн електронних декларацій, які вони мають перевірити, і ми маємо також впевнитись, що САП отримає належну автономію і всі інструменти для виконання своєї роботи. Ми мусимо спільно працювати і добиватись виконання всього цього", - сказав представник ЄС.

Нагадаємо, що Євросоюз переніс черговий транш макрофінансової допомоги Україні.