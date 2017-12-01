"Музичний батальйон" до Дня Збройних сил вирушає з концертами на схід України

З концертним туром до Дня Збройних сил вирушать на схід України кілька гуртів і виконавців, які об'єдналися у Творче патріотичне об'єднання "Музичний батальйон". Тур прифронтовими містами Донецької і Луганської областей відбудеться з 3-го по 6-те грудня. Про це митці повідомили на Facebook-сторінці МузБату.

"3-6 грудня Музичний Батальйон планує вкотре відвідати наших мужніх захисників в зоні проведення АТО. Зі святковими концертами до Дня української армії у Донецьку та Луганську області поїдуть гурти TaRuta, "Тінь Сонця", "Очеретяний кіт", OLEUM, Друже Музико, Fata Morgana UA, Yagich Ягіч, співачки Олеся Чайка і Христина Панасюк", - йдеться у дописі.

Також відомо, що у Сєвєродонецьку відбудеться ексклюзивний концерт пам’яті Сергія Самарського.

Нагадаємо, напередодні та у День захисника України, 13—14 жовтня, мистецьке волонтерське об’єднання «Музичний Батальйон» вирушило з концертним туром на схід України. Тоді журналісти "Дня" відправились разом з ними.