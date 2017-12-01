На хімзаводі в центральній Японії прогримів вибух, є постраждалі

Одна людина загинула, а ще 11 отримали поранення після того, як в п'ятницю вранці на хімзаводі в префектурі Сідзуока, в центральній Японії, стався вибух. Про інцидент повідомило місцеве пожежне управління і співробітники поліції, пише японське агентство Kyodo.

Завод, який перебуває в сфері управлінських інтересів компанії Arakawa Chemical Industries, знаходиться в місті Фудзі. Чиновники повідомили, що вибух стався близько 8:30 ранку, його наслідком стала загибель 64-річного чоловіка.

Поки пожежники боролися з вогнем, місцева влада видала ордер на евакуацію 50 мешканців місцевості, що поблизу. Згодом ордер деактивували.

В Arakawa Chemical заявили, що загиблий і поранені є їх співробітниками і працівниками з іншої компанії.

Завод виробляє хімічні речовини для виробництва паперу та смол для друкарських фарб.