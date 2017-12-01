На оновлення армії з бюджету витратять 16 млрд грн, - Гройсман

1 грудня, 2017 - 20:28
Наступного року видатки на оборону збережуться на рівні 5% ВВП, з них 16 млрд грн буде витрачено на модернізацію війська.
Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.
"Один із пріоритетів - це обороноздатність нашої країни. Загальний бюджет лишається на рівні 5% ВВП і дорівнюватиме 165,3 млрд грн. Уперше буде направлено 16 млрд грн на модернізацію і оновлення армії", - розповів Гройсман.
Крім того, наступного року у рамках програми соціального захисту військовослужбовців 1300 сімей отримають житло.
Нагадаємо, що уряд схвалив стратегію управління держборгом до 2019 року.
Джерело: Укрінформ