На оновлення армії з бюджету витратять 16 млрд грн, - Гройсман

Наступного року видатки на оборону збережуться на рівні 5% ВВП, з них 16 млрд грн буде витрачено на модернізацію війська.

Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.

"Один із пріоритетів - це обороноздатність нашої країни. Загальний бюджет лишається на рівні 5% ВВП і дорівнюватиме 165,3 млрд грн. Уперше буде направлено 16 млрд грн на модернізацію і оновлення армії", - розповів Гройсман.

Крім того, наступного року у рамках програми соціального захисту військовослужбовців 1300 сімей отримають житло.

Нагадаємо, що уряд схвалив стратегію управління держборгом до 2019 року.