На Волині розробили нову програму порятунку озера Рогізне

Це озеро, яке на самій півночі Волинської області у Любешівському районі, знаходиться на території Національного природного парку «Прип’ять – Стохід». Озеро – льодовикового походження, поруч болото в урочищі Мотовило. Рогізне є місцем розмноження цінних видів риб, водно-болотяної дичини, а також територією для харчування занесеного до Міжнародної червоної книги та Червоної книги України лелеки чорного. Своєрідною окрасою озера є білі лебеді, які почуваються на водоймі, як справжні господарі. Рогізне упродовж багатьох років традиційно є місцем відпочинку і жирування під час осінньо-весняних перельотів диких гусей, яких тут, трапляється, перед замерзанням озера скупчуються сотні і сотні. Волинський журналіст, автор понад десяти книг про природу, документальних фільмів, які перемагали на міжнародних конкурсах, один з небагатьох фотографів, котрі професійно знімають дику природу, Валерій Мельник і сам не один раз бував на Рогізному, знає його проблеми. «Процес природного заростання суттєво прискорився після будівництва наприкінці 1980-х меліоративної системи південніше озера. Вона дала місцевим селянам, які традиційно страждають від малоземельності, додаткових сімсот гектарів. Але відкачування в озеро з меліоративної системи води, насиченої аміаком з вивезеного на поля гною, призвело до різкого пришвидшення процесів заростання різаком, очеретом, рогозом та підводною рослинністю», – каже він.

Програм порятунку Рогізного було багато, та всі вони не приносили бажаного результату. Тому працівники національного парку зробили першу спробу порятунку озера з допомогою плаваючої косилки «Труксор», яку подарували західні екологи. Наразі, повідомив директор національного парку Олександр Сащук, очищено три гектари водного плеса. Якщо спроба виявиться успішною, навесні очищати озеро продовжать. «Рогізне багате рибою і є одним із найкращих на Волині місць для спортивної риболовлі. Є окуні, щуки, плітки, білі та червоні (золотисті) карасі, йоржі, краснопірки, лини, верховодки, в'юни, а також раки. Але вкрай потрібно і очистити дно Рогізного від мулу, він, до речі, є цінним органічним добривом для полів», – каже Валерій Мельник.

Наталія МАЛІМОН, Луцьк

На фото Валерія МЕЛЬНИКА – озеро Рогізне