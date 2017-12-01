На Закарпатті на Форумі екологічних ініціатив створили регіональну асоціацію

У четвер, 30 листопада, у с. Поляна Свалявського району пройшов Форум регіональних екологічних ініціатив «Поляна- ЕКО 2017», у роботі якого взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування Закарпатської області, науковці, дипломати, громадські активісти, підприємці.

Під час форуму відбулися установчі збори «Регіональної асоціації органів місцевого самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля» та презентація регіональної екологічної програми «Збереження екосистеми долини річки Тиса на прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини». Головою асоціації делегати установчих зборів обрали голову Полянської об’єднаної територіальної громади Івана Дрогобецького, його заступником – Великоберезнянського селищного голову Богдана Кирлика, а виконавчим директором – Володимира Сурана.

У виступах учасників форуму йшлося, що у басейні річки Тиса зосереджено 9426 водотоків, сумарна довжина яких складає 16 147 км. Здебільшого це малі річки – довжина лише 142 з них сягає більше 10 км, а всього 4 мають довжину більше 100 км. Це – Тиса, Латориця, Уж та Боржава. У результаті проведеного аналізу стану басейну Тиси було з’ясовано, що добрий та відмінний статус мають водні тіла лише у верхів’ях Чорної та Білої Тиси, Ріки, Тересви, Боржави, Латориці та Ужа. Униз по течії екологічний статус річок цих річок відповідає вимогам уже лише 3 і 4 класу – тобто «задовільний» і «поганий». Визначено й основні водогосподарські проблеми та негативні фактори впливу. Серед них – забруднення органічними та поживними речовинами, а також важкими металами, зміна морфології русла, берегів, а також засмічення русел і берегів побутовим сміттям.

Виправити цю негативну екологічну ситуацію й ставить за мету асоціація «Закарпаття – за чисте довкілля». Прийнята на форумі програма діяльності передбачає розробку комплексних проектів реконструкції діючих та будівництва нових очисних споруд на основі найсучасніших технологій, реконструкції та нового будівництва мереж водовідведення у населених пунктах Поляна, Великий Березний, Перечин, Сторожниця, Буштино, Іршава, Воловець, Міжгір’я. Реалізація проекту передбачає виконання заходів упродовж 2018-2021 років, а бюджет робіт сягає 25 млн євро. Засновники розраховують на гроші від міжнародних фінансових організацій та бюджетні кошти з податку на забруднення природного середовища та інші джерела фінансування.

Програма охопить щонайменше 5% населення області сучасною системою збору та очищення побутових каналізаційних стоків, що дасть можливість поліпшити якість води у річках у місцях витоку на 30% та досягти придатності води до рівня безпечного купання у створах річок цих населених пунктів, збереження біологічного і ландшафтного розмаїття. Досягти такого стану очистки стічних вод дозволяють системи виробництва фірми «Екосервіс Словенско», яку представив присутнім директор підприємства Франк Вернер. Директор НДІ засобів аналітичної техніки УжНУ Йосип Головач презентував присутнім екологічні розробки Наукового парку УжНУ.

«У світовому океані уже утворився цілі плавучі острови зі сміття, площа яких сягає розмірів території Франції. Розпад цих відходів отруює усе живе на нашій планеті. На жаль, тисячі пластикових пляшок починають свій довгий шлях до океанських смітників від наших потічків і малих річок у Карпатах. Від кожного з нас залежить, як поставити заслін цьому пластиковому «безвізу» планетарного масштабу. Тому ваша сьогоднішня ініціатива заслуговує на увагу і всебічну підтримку у тому числі й збоку урядових та парламентських структур і найближчим часом питання комплексного підходу до утилізації побутових відходів будуть розглядатися у парламентських комітетах», – зазначив присутній на форумі народний депутат України Роберт Горват.

Василь Ільницький, Закарпаття

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