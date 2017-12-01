Німеччина вимагає захисту прав людини в окупованому Криму

Німецький уряд засуджує анексію українського Криму і порушення на півострові прав людини, про що постійно вказує російській стороні.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ ФРН, передає Укрінформ.

"Міністр закордонних справ Зігмар Габріель і весь федеральний уряд постійно і без натяків критикують анексію Криму, яка суперечить міжнародному праву, у тому числі у ході зустрічей і переговорів із російським урядом і громадськістю", - заявили у міністерстві.

У відомстві підкреслили, що "категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму".

Як повідомлялося, українські правозахисники закликали главу МЗС Німеччини Габріеля поставити перед урядом Росії питання про необхідність допустити лікарів до українських політв'язнів у Росії і окупованому Криму.

Нагадаємо, що прокуратура АРК збирає доказову базу для майбутнього трибуналу над окупаційним режимом.