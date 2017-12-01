Поліція обшукала помешкання чоловіка, який підірвав гранати в Нікопольському суді

Поліцейські провели обшуки у помешканні чоловіка, який підірвав гранати у залі Нікопольського суду на Дніпропетровщині. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Поліція встановила автомобіль, на якому підривник приїхав до суду, - це Mercedes Vito.

У результаті вибухів загинули дві людини, серед них і підривник. Ще 9 були травмовані.

За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження за статею "умисне вбивство".

Нагадаємо, в результаті інциденту осколкових поранень зазнали троє підсудних, двоє працівників конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Тоді всіх потерпілих доставили до лікарні.