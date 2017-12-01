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Григорій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Порошенко анонсував референдуми про вступ до НАТО і членство в ЄС

1 грудня, 2017 - 11:43
Фото: АПУ

Президент Порошенко пообіцяв референдум не лише про вступ до НАТО, але й про членство в Євросоюзі у досяжному майбутньому. Про це він заявив на урочистостях до Дня працівників прокуратури, передає УНН.

"Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і про вступ до НАТО, і я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Євросоюзі", - сказав Порошенко.

Президент впевнений, що результати голосування на цих референдумах будуть переконливо позитивними.

Нагадаємо, нещодавно у НАТО зафіксували зростаючий виклик з боку Росії і Китаю.

Джерело: УНН
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