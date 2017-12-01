Прокуратура АРК збирає доказову базу для майбутнього трибуналу над окупаційним режимом, - Джапарова

Перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова повідомила, що прокуратура АР Крим зараз активно збирає доказову базу для майбутнього трибуналу над режимом, який здійснює злочини в українському Криму.

"Вітаємо українську прокуратуру із професійним святом! Мій ранок розпочався із привітання від імені Мінінформу працівників прокуратури АРК. Ті справи, які сьогодні ведуться відомством - доказова база майбутнього трибуналу над режимом, який коїть злочини в українському Криму", - написала Джапарова на своїй Facebook-сторінці.

Джапарова підкреслила, що саме ці докази "є завадою черговим міфам РФ та створенню пропагандистських бульбашок про щасливе життя без війни".

Нагадаємо, Чубаров заявив про можливе обговорення Конституційною комісією України статусу курултаю.