Референдум 1991 року став відправною точкою у творенні сучасної України, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав українців з 26-ю річницею референдуму 1991 року за незалежність України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами президента, референдум 1 грудня 1991 року став відправною точкою у створенні сучасної української держави.

"Саме після незаперечних результатів референдуму незалежну Україну визнали всі суб'єкти міжнародних відносин. Сьогодні наш спільний обов'язок – захистити це досягнення. І ми обов'язково переможемо", – заявив Порошенко.

У свою чергу, українців привітав і прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"26 років тому, 1 грудня, більше 90% українців на всеукраїнському референдумі ствердно відповіли на історичне питання: "чи Підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?". Вітаю усіх із цим визначним днем нашої історії", – йдеться у повідомленні.