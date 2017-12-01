Сім'ї загиблих у ДТП у Харкові відмовились від запропонованих матір’ю Зайцевої грошей

Сім'ї загиблих у ДТП у Харкові Олени Берченко та Олександра Євтєєва відмовилися від компенсації, яку пропонувала матір винуватиці аварії Олени Зайцевої, повідомляє "Прямий".

Зазначається, що раніше мати Зайцевої виплатила по 50 тис. грн сім'ям за кожного загиблого чи постраждалого внаслідок ДТП в Харкові.

Проте за словами сімей Берченко та Євтєєвих, вони жодної допомоги від сім'ї Зайцевої приймати не хочуть.

На думку адвоката потерпілих, таким чином захист намагається пом'якшити покарання, адже адвокат Зайцевої Олена Козир повідомила про переказ компенсацій слідчого і попросила долучити відповідні чеки до справи.

Сім'ї відразу заявили, що ніяких грошей від сторони Зайцевої не візьмуть. Кошти на рахунок прийшли без їх дозволу.

Мати сестер Берченко напередодні особисто приходила до матері Зайцевої, так як спочатку в банку повернення коштів оформити не змогли. Cім'я Берченко повернула 100 тис. грн, а сім'я Євтєєвих - 50 тисяч.