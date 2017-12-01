Сьогодні в Україні збільшився прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% - до 1 762 гривень з 1 грудня. Про це свідчать дані закону "Про державний бюджет на 2017 рік".

Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня встановлено в розмірі 1 700 гривень (збільшено на 76 гривень), дітей віком до 6 років - 1 492 гривні (збільшено на 66 гривень), для дітей віком від 6 до 18 років - 1 860 гривень (збільшено на 83 гривні), для працездатних осіб - 1 762 гривні (збільшено на 78 гривень) та для осіб, які втратили працездатність, - 1 373 гривні (збільшено на 61 гривню).

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з грудня проведено перерахунок соціальної допомоги, розмір якої залежить від даного мінімуму.

Так, наприклад, розмір державної соціальної допомоги з 1 грудня становить: для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А - 2 876,4 гривні (підгрупи Б - 2 178 гривень), 2 і 3 групи - 1 452 гривні; для осіб з інвалідністю з дитинства 2 і 3 груп з надбавкою на догляд -1 452 гривні; для дітей з інвалідністю без надбавки на догляд - 1 452 гривні.

Крім того, мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами з грудня становить 440,5 гривні, так вона надається в розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць.