Солом’янський райсуд визначив дату розгляду справи Онищенка

Солом’янський районний суд Києва призначив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка на 6 грудня. Про це повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко, передає УНН.

“Засідання призначене на 6 грудня 14:30”, — сказала прес-секретар.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва призначив розгляд клопотання САП щодо заочного слідства Онищенка на 21 листопада. Проте у суді повідомили, що слідча суддя Владлена Лазаренко захворіла, тому справу було перенесено на невизначений термін.

Народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо про спробу Онищенка оформити громадянство Німеччини.