Спецпрокурор США висунув Флінну офіційні звинувачення через втручання РФ у вибори

Спецпрокурор США Роберт Мюллер у п'ятницю висунув офіційні звинувачення колишньому генералу, екс-раднику президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майклу Флінну у введенні в оману слідства щодо контактів посадовця з росіянами.

Про це йдеться в повідомленні центрального американського телеканалу CNN, передає Укрінформ.

"Спеціальний прокурор Роберт Мюллер звинуватив колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна у "навмисному та свідомому" оголошенні "фальшивих, фіктивних та шахрайських заяв" перед ФБР відносно його розмов з послом Росії", - зазначається в повідомленні.

Флінн повинен з'явитися в суді в першій половині п'ятниці, повідомив судовий спікер. Білий дім поки утримується від коментарів.

Таким чином, Флінн став першим офіційним екс-представником адміністрації президента Трампа, якому були висунуті звинувачення, та четвертим обвинуваченим у рамках розслідування спецпрокурора Мюллера щодо можливої змови кампанії Трампа з російським урядом. Місяць тому до цього списку потрапили колишній керівник президентської кампанії Трампа Пол Манафорт, його бізнес-партнер Рік Гейтс та політичний радник президентської кампанії Джордж Пападопулос. Останній визнав себе винним у тому, що збрехав ФБР про контакти з людьми, пов'язаними з російським урядом.