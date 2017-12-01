США відмовилися визнати економіку Китаю як ринкову

США офіційно відмовили Китаю у відповідь на вимогу розглядати його як ринкову економіку.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Wall Street Journal.

Сполучені Штати передали своє рішення Світовій організації торгівлі в середині листопада та оприлюднили його 30 листопада.

Оточення президента США Дональда Трампа вже тривалий час демонструвало свою позицію з цього питання, однак передача СОТ відповідного документа свідчить, що уряд США публічно заявив про свою позицію та пояснив свої міркування.

Видання зазначає, що такий крок Білого дому може посилити напруженість в американсько-китайських відносинах і буде мати далекосяжні наслідки для Китаю.

Торговельні партнери країни, яка не вважається ринковою економікою, володіють більш широкими правами встановлювати високі мита на імпорт з такої країни, оскільки вважається, що втручання держави в економіку створює несправедливі переваги для виробників.

За оцінками економістів, відмова ЄС і США визнавати Китай ринковою економікою коштувала китайським компаніям мільярдів доларів експортної виручки, оскільки в ряді випадків імпортні мита для товарів з КНР перевищують 100%.