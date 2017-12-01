Ситник планує провести розслідування щодо законності призначення детективів на посади

Очільник НАБУ Ситник планує провести службове розслідування з приводу законності призначення детективів на посади. Він також заявив на сьогоднішньому брифінгу в Києві, що працівників призначали за конкурсом, повідомляють в твіттер-акаунті агентства.

“Там був конкурс, нормативні документи були підписані. Буде проведено службове розслідування”, — сказав Ситник.

"Агенти НАБУ" - це були штатні працівники Бюро, вони призначалися за конкурсом. Ці люди приймалися з урахуванням закону про НАБУ та закону про держтаємницю, - #Ситник під час брифінгу — NAB Ukraine (@nab_ukr) December 1, 2017

При цьому він додав: “Якщо хтось думає, що там були порушення, то це не відповідає дійсності”.

Нагадаємо, НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у втручанні у спецоперацію