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Григорій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Ситник планує провести розслідування щодо законності призначення детективів на посади

1 грудня, 2017 - 15:35
Фото: АПУ

Очільник НАБУ Ситник планує провести службове розслідування з приводу законності призначення детективів на посади. Він також заявив на сьогоднішньому брифінгу в Києві, що працівників призначали за конкурсом, повідомляють в твіттер-акаунті агентства.

“Там був конкурс, нормативні документи були підписані. Буде проведено службове розслідування”, — сказав Ситник.

При цьому він додав: “Якщо хтось думає, що там були порушення, то це не відповідає дійсності”.

Нагадаємо,  НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у втручанні у спецоперацію

 

 

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