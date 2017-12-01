Трибунал в Гаазі проведе власну експертизу через смерть Пралаяка

Міжнародний трибунал ООН по колишній Югославії в п'ятницю розпорядився провести незалежну експертизу своїх "внутрішніх операцій" у зв’язку із драматичною смертю хорватського генерала.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Міжнародний трибунал заявив, що його перевірка доповнить розслідування нідерландських прокурорів щодо смерті Пралаяка у середу.

Експертиза, яку очолить колишній прокурор по військових злочинах в Руанді Хасан Джеллоу, розпочнеться наступного тижня. Її результати підготують до кінця року.

У заяві ідеться, що Джеллоу "доручено провести оцінку відповідних процедур, а також сформулювати рекомендації, якими зможуть скористатися інші суди в майбутньому".

Нагадаємо, що Праляк випив у Гаазі смертельні хімікати,