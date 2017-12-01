У 2018 році на Херсонщині планують створити 15 ОТГ

П’ятнадцять об’єднаних територіальних громад може з’явитися у Херсонській області у новому році. Про це 30 листопада на засідання колегії ОДА заявив в. о. першого заступника голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій під час доповіді щодо проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2018 рік.

«В області вже утворено 26 ОТГ, які об’єднали 95 місцевих рад, а це понад 30% від загальної їх кількості», – заявив Бутрій. За даними сайту decentralization.gov.ua, площа об’єднаних територіальних громад на Херсонщині становить 25% від загальної території області. В усіх ОТГ проживає близько 184 тисячі осіб.

Крім того, 30 листопада у Херсоні за ініціативи 11 ОТГ створена Асоціація об’єднаних територіальних громад Херсонщини. Головою Асоціації одноголосно обрали голову Музиківської ОТГ Олександра Лейбзона. Головною метою об’єднання учасники назвали ефективніше здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Водночас, на Херсонщині є райони і міста обласного значення, у яких не створено жодної ОТГ і навіть немає пропозицій по об’єднанню громад. Це стосується Бериславського, Верхньорогачицького, Нижньосірогозького, Новотроїцького, Нововоронцовського та Скадовського районів. У зв’язку з цим Дмитро Бутрій звернувся до голів районних державних адміністрацій та міськвиконкомів і наголосив на необхідності активізації роботи з надання підтримки та проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Іван АНТИПЕНКО, Херсон