У Києві в грудні відбудеться фестиваль британського кіно

Святкування 25-річчя діяльності в Україні Британської Ради завершиться проведенням 17-го фестивалю «Нове британське кіно». Українським глядачам презентують найбільш вагомі та визнані цьогоріч фільми Сполученого Королівства, повідомляють на сайті ради.

Серед стрічок, які демонструватимуть 12-15 грудня, - призери Канн, фаворити британських премій та фестивальні хіти.

“Вбивство священного оленя” Йоргоса Лантімоса (“Лобстер” та “Ікло”) з Коліном Фарреллом та Ніколь Кідман відкриє 17-й фестиваль. Також у програмі ще один призер Канн - “Тебе ніколи тут не було” від британської майстрині психологізму Лінн Ремсі (“Щось не так з Кевіном”). Режисерка й сценаристка розділила в Каннах приз за найкращий сценарій із Лантімосом.

Культовий “На голці” Денні Бойла за романом Ірвіна Велша нарешті отримав своє продовження у стрічці “Т2: Трейнспоттінг”.

Серед цьогорічних британських фільмів, найбагатше відзначених призами, в лідерах — “Земля божа” дебютанта Френсіса Лі, історія молодого фермера, переобтяженого домашньою роботою, через що він наймає румунського іммігранта — і закохується в нього.

“Останній портрет” - режисерська робота відомого голівудського актора Стенлі Туччі, оповідь про одного з найвидатніших митців ХХ століття — Альберто Джакометті, з володарем “Оскара” Джеффрі Рашем та молодою зіркою Армі Хаммером у головних ролях.

Нарешті для любителів коротких історій —спецпроект разом із Британською академією кіно і телебачення (BAFTA), добірка короткометражних фільмів, що були номіновані на премію Академії у 2017 році, “Bafta: Британія. Коротко”.

Покази відбудуться в Культурному центрі “Кінотеатр “Київ” з 13 по 20 грудня. Після закінчення фестивалю в Києві активісти й керівники кіноклубів зможуть провести у своєму місті ретроспективні покази програм «Нового британського кіно» в рамках проекту «Артхаус Клуб». Для цього потрібно буде подати заявку на сайті.

У рамках фестивалю відбудеться тренінг для організаторів кіноклубів, який пройде в Києві 12-15 грудня: до участі запрошуються активісти кіноклубного руху зі всієї України. Для учасників у програмі — лекції, майстер-класи та панельні дискусії з представниками Британської Ради в Україні, культурних інституцій та найбільших кінофестивалів країни. Показ фільмів відбудеться за підтримки компанії «Артхаус Трафік».