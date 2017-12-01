У Києві відкрилася виставка фронтових світлин журналістки з Маріуполя Аліни Комарової

Виставка фронтових світлин журналістки з Маріуполя, автора "Дня" і неодноразового лауреата щорічного Фотоконкурсу "Дня" Аліни Комарової відкрилася 30 листопада в прес-центрі НСЖУ. Основна тематика експозиції – «журналіст на війні та про війну».

На знімках, зроблених у 2016–2017 роках у зоні бойових дій та поблизу лінії розмежування, – портрети морських піхотинців, волонтерів, фронтові будні і свята, обличчя патріотів приазовського краю, а також фото колег, які пліч-о-пліч працюють у складних і часто небезпечних умовах.

Також в рамках відкриття відбулася дискусія про особливості роботи журналіста в зоні АТО. Промовці порушували, зокрема, питання безпеки медійників, що працюють у гарячих точках, йшлося про важливість навчання, набуття знань, як журналістові захиститися і зберегти здоров’я та життя в умовах війни, повідомляється на сайті НСЖУ.

"На війні хлопці нас чекають, нам довіряють, ми робимо одну справу заради перемоги", – наголосила Аліна Комарова, кажучи про роботу колег у зоні АТО. "Подивіться на її світлини – це справді частина того сонця, яким є вона сама, – сказав Олександр Моторний, привітавши Аліну з творчим успіхом. – У щоденній, цілодобовій важкій роботі, яку виконують наші хлопці на передових позиціях, побачити частку отакого сонця, я думаю, для них – дуже важливо. Так само, як і для нас".

"Журналіст на війні – це той, хто хоче якнайближче підійти. В українській армії служать 20 тисяч жінок. Думаю, що до цієї цифри потрібно додати журналісток, які працюють на лінії фронту", - написав у себе в Facebook Олександр Клименко, що також став неодноразовим лауреатом Фотоконкурсу "Дня".

У зустрічі взяли участь фронтові журналісти Аліна Комарова, Олександр Клименко, Олександр Моторний, Руслан Ярмолюк, голова НСЖУ Сергій Томіленко, начальник управління комунікацій та преси МО України Олексій Чернобай і його заступник у цьому підрозділі Олександр Мотузяник, капелан 36-ї бригади морської піхоти отець Андрій, ветеран Спілки Віра Черемних та інші працівники ЗМІ, військовики, представники громадських організацій.

Довідка про автора: Аліна Комарова працює в редакції газети «Приазовский рабочий» з 1997 року. Починала як фоторепортер, з 2013-го – художній редактор. Нагороджена медаллю «За сприяння Збройним Силам України» (2017) – відзнакою Міністерства оборони України за роботу в зоні проведення АТО, створення серії фотодокументальних альбомів про події на Сході країни. 2003 року посіла третє місце на V Міжнародному фотоконкурсі «День-2003» (Київ), а 2004-го була серед переможців цього престижного змагання фотомайстрів. Цього ж року трьома спецпризами ХІХ Міжнародної фотовиставки газети «День», зокрема й спеціальним призом НСЖУ, було відзначено творчі роботи маріупольської журналістки.

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