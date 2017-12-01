У Львові відкрилася виставка художника, який малює ікони на дошках зі столу

Сьогодні, 1 грудня, у львівській галереї «IconArt» відкрилася виставка Романа Зілінки «Такі святі, такі близькі». В експозиції представлено близько двох десятків ікон. Усіх їх автор створив впродовж останнього року.

«Тут ви можете побачити святого Михаїла, святого Юра, Богородицю з відкритим серцем. Є в мене тут навіть ікони у вигляді іграшок. Адже основну ідею виставки я ставив в наближенні до святих, зробити їх якомога ближчими до людей», - розповів Роман Зелінко.

Крім того своєю виставкою автор хоче провести паралель між образами дорогих нам людей і образами святих у хатах. Адже образи рідних зберігаються у світлинах, часто висять недалеко від образів святих і таким чином стають нам такими ж близькими, як і зображення святих. Таким чином ставлення до святих на іконах стає як до родичів.

Велику увагу автор приділив і матеріалу, на якому писав ікони. Зокрема найкращим матеріалом для нього є дошки чи рами, але які обов’язково мають мати добру енергетику.

«Ікону «Тайна вечеря» я намалював на дошці, що зі столу дому моєї мами, з дому де вона народилася, виховувалася, а потім я там літо часто проводив. Дуже важлива пам’ять речей, того матеріалу, на якому ти робиш. Тому використовую старі рами чи дошки, або, як у цьому випадку, навіть тафлю зі столу», - розказав автор.

Іконописом Роман Зелінко зайнявся лише 6 років тому. Він вивчав богослов’я у Львівській богословській академії, потім був аспірантом Католицького університету Любліна. Від вересня 2006 року працює у Національному музеї імені Андрія Шептицького у Львові завідувачем відділу експозиційної роботи. «Такі святі, такі близькі» є першою його персональною виставкою. До цього він брав участь у спільних проектах та виставках.

Оглянути виставку можна до 25 грудня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора