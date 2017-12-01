У США вчені створили найшвидший 3D-принтер (відео)

Американські вчені розробили найшвидший у світі 3D-принтер, який в десять разів "обганяє" попередників, повідомляє New Atlas.

Інженерам довелося змінити кілька механізмів всередині та поряд із друкарською головкою і додати лазер для прискореного плавлення пластикової сировини. В результаті вийшов апарат FastFFF, який може за кілька хвилин надрукувати те, на що у звичайного 3D-принтера йде година. Якщо точніше, то обсяг випуску прототипу становить 127 см3/год, що приблизно в 7 разів більше, ніж у комерційно доступних моделей, а при максимальній швидкості він досягає 282 см3/год, що в 14 разів швидше, ніж друкують аналогічні принтери.

Тепер у винахідників з'явилася нова проблема, перш ніж вони зможуть остаточно заявити про успішність свого проекту - збільшення швидкості процесу друку означає, що попередній шар не встигає повністю затвердіти, що може призвести до спотворення форми і погіршення якості деталі. Тому їм належить придумати спосіб, як охолодити шар.

Втім, інженери впевнені, що їм це вдасться, і тоді можна буде друкувати невеликі деталі за 10 хвилин, а більші - за обідню перерву.