У Вінниці мобільний додаток для туристів змусить пам’ятники "розмовляти"

Мобільний гід найцікавішими місцями міста розробляє одна з провідних вінницький ІТ-компаній. Додаток працюватиме лише на Android. Він дозволить прочитувати QR-коди, які будуть розміщені на історичних та цікавих об’єктах, та дасть можливість «прослухати» інформацію про ту чи іншу пам’ятку. Також застосунок міститиме різні тематичні маршрути, відомості і відгуки про найліпші готелі та ресторани міста. Робоча назва проекту – «Два дні у Вінниці». Інформаційним наповненням додатку займається комунальне підприємство «Центр історії Вінниці».

«Ідея створити мобільний туристичний застосунок виникла ще наприкінці літа. Вона належить навчальній групі, яка працювала в рамках проекту «Майстерня громадських проривів», тобто це було спільне напрацювання співробітників Вінницької міськради та громадських активістів, – коментує директор «Центру історії Вінниці» Олександр Федоришен. – Чому у назві проекту мова йде саме два дні? Маємо серйозну туристичну проблему в тому, що Вінниця сприймається туристами як місто одного дня. Тобто приймаємо здебільшого екскурсантів, які не залишаються ночувати, а відповідно не залишають коштів для місцевих готельєрів. Ми пропонуємо побути у Вінниці не менше двох днів. Для цього вже розробили маршрути, наповнивши їх пам’ятками місцевого та національного значення, плюс додали особливі та цікаві локації, які не мають юридичного статусу, але варті уваги. Інформація подаватиметься ніби «піца», тобто турист отримає готовий варіант «піцу»-маршрут, який наприклад буде пов’язаний з середньовічним містом, а додаток дозволить йому додати об’єкти самостійно і створити свою екскурсію – власну «піцу».

Презентувати додаток планують у квітні 2018 року. Вартість його реалізації складає 253 тисячі гривень. Їх виділили Вінницька міськрада. Левова частка буде витрачена на IT-продукт, решта піде на оргтехніку та поліграфію.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора