Українська церква ніколи не повернеться до Московського патріархату, - Філарет

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) заявляє, що замість примирення Російська православна церква намагається повернути УПЦ-КП до Московського патріархату.

Про це він сказав на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нас тепер знову хочуть закликати на переговори про повернення до Московського патріархату. Хочу заявити... перш за все Московському патріарху і російському єпископату: ніколи Українська церква не повернеться до Московського патріархату. Чому не повернеться? Тому що у нас є своя держава", - заявив глава УПЦ-КП.

Патріарх Філарет зазначив, що в "церковному плані" Москві довіряти не можна.

"Просили звернення для того, щоб настало примирення, тобто молитовне єднання, але знову нас схиляють до того, щоб ми повернулися (в Московський патріархат - ред.)", - заявив він.

Патріарх додав, що вважає за можливе діалог між церквами з питання визнання автокефалії УПЦ Київського патріархату, але не про перехід Київського патріархату під Московський патріархат.