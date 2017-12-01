Українські війська взяли під контроль Верхньоторецьке

Бійці 95 десантно-штурмової бригади Збройних Сил України взяли під контроль населений пункт Верхнєторецьке. Про це з посиланням на інформацію волонтерів повідомляє канал новин "24".

Звільнене селище знаходиться у Донецькій області між окупованими Горлівкою та Донецьком.

Одними із перших про зміщення лінії фронту повідомили волонтери Сергій Притула та Семен Кабаєв.

«ЗСУ (95 Бригада) взяла повністю під контроль Верхньоторецьке. Вітаю наших хлопців на передових позиціях і всіх причетних», – написав Кабаєв.

ВСУ взяло полностью под контроль Верхнеторецкое.

Поздравляю наших ребят на передовых позициях и всех причастных.

Хорошие новости вечером! — Semen Kabakaev (@SemenKabakaev) November 30, 2017

"Наші трохи нам'яли сєпарсько-рассєйські боки і повністю взяли під контроль Верхньоторецьке. Місто повністю під нашим контролем. Ніяких сірих зон", – прокоментував Сергій Притула.

У Штабі АТО інформацію про звільнення Верхнєторецька поки що не прокоментували.