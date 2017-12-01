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Григорій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Українські війська взяли під контроль Верхньоторецьке

1 грудня, 2017 - 10:45
Фото Миколи Тимченка, "День"

Бійці 95 десантно-штурмової бригади Збройних Сил України взяли під контроль населений пункт Верхнєторецьке. Про це з посиланням на інформацію волонтерів повідомляє канал новин "24".

Звільнене селище знаходиться у Донецькій області між окупованими Горлівкою та Донецьком.

Одними із перших про зміщення лінії фронту повідомили волонтери Сергій Притула та Семен Кабаєв.

«ЗСУ (95 Бригада) взяла повністю під контроль Верхньоторецьке. Вітаю наших хлопців на передових позиціях і всіх причетних», – написав Кабаєв.

"Наші трохи нам'яли сєпарсько-рассєйські боки і повністю взяли під контроль Верхньоторецьке. Місто повністю під нашим контролем. Ніяких сірих зон", – прокоментував Сергій Притула.

У Штабі АТО інформацію про звільнення Верхнєторецька поки що не прокоментували.

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